Fiorentina | da Gil e Vargas a Ngonge | Italiano aspetta il rinforzo in attacco

«Mai come in questo momento le parole servono a poco. Servono i fatti . Come stiamo lo dobbiamo dimostrare domani. Domani dobbiamo dimostrare di aver ... (dailymilan)

...30 ITALIA SERIE A Lazio - Lecce 12:30 Cagliari - Bologna 15:00- Udinese 18:00 Milan - ... Eagles - Ajax 14:30 Vitesse - Utrecht 14:30 Feyenoord - Nijmegen 16:45 PORTOGALLO LIGA PORTUGAL...Da parte del Tottenham c'è stata un'apertura a valutare eventuali proposte per la cessione di, adesso ladeve riflettere sulla formula da proporre al Tottenham per portare il ...Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, le situazioni da monitorare con maggiore attenzione nel mercato viola ora sono quelle riguardanti possibili uscite che andrebbero a finanziare ...Nuova stagione per i calciatori della Juventus e per le calciatrici della Juventus Women: il punto settimanale sulle loro prestazioni Nuova stagione per la Juventus di Massimiliano Allegri, per le Wom ...