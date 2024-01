Fiorello | ritorno alla grande | battute sul Papa da Fazio poi la telefonata con l’aldilà a Berlusconi

Leggi su italiasera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dopo la pausa natalizia si riaccendono i riflettori sul programma ‘Viva Rai2!’, in diretta dal glass del Foro Italico,, Biggio, Casciari e tutta la banda si scatenano tra canti, balli, grandi ospiti per alleggerire questo #BlueMonday. ”Oggi è il giorno più triste dell’anno – esordisce– pensate quando usciranno gli ascolti di ieri e quelli della Rai vedranno quanto ha fatto Fabio, saranno tristissimi. Non tutti possono avere come ospite il Santo Padre…”. E aggiunge: ‘I cardinali sono arrabbiati con lui, lo hanno già eliminato dal loro gruppo Whatsapp, che si chiama ‘Urbi et Orbi’. Dopo la puntatagià battezzava bambini”. Maè inarrestabile e, per sfidare, improvvisa unacon ...