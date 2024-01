Fiorello inarrestabile impallina don Fazio | “Dopo la puntata già battezzava bambini”

(Di lunedì 15 gennaio 2024)scatenato,l’intervista al Papa realizzata da Fabiosi lancia in una serie di battute a raffica che tra vis comica intrisa di ironia goliardia, sbeffeggiano con sagacia e dissacrano con leggerezza il colpo messo a segno sulla Nove. «I cardinali sono arrabbiati con lui, lo hanno già eliminato dal loro gruppo Whatsapp, che si chiama “Urbi et Orbi”.lagià», esordisce sardonico il mattatore radio-televisivo. Che alla fine dell’esilarante numero di oggi, dimostra con leggerezza e quel pizzico di irriverenza autoriale, che tutto può essere letto in chiave demitizzante. Persino l’intervista al Santo Padre. E con una telefonata nell’aldilà a Berlusconi, in cui lo showman domanda al Cav se fosse «a ...

Mae, per sfidare Fazio, improvvisa una telefonata con l'aldilà, dal risultato esilarante. 'Pietro, come sta Chi c'è vicino a lei... Silvio! Sei con Mike e giocate a ...Maproseguee si rivolge direttamente a Renzi, Calenda, Meloni, Schlein e, soprattutto, al ministro Crosetto: 'Ti prego, riga la macchina di un magistrato! Non se ne può più, i ...(Adnkronos) – Dopo la pausa natalizia si riaccendono i riflettori sul programma 'Viva Rai2!', in diretta dal glass del Foro Italico, Fiorello, Biggio, Casciari e tutta la banda si scatenano tra canti, ...Dall'11 gennaio torna nei panni di Andrea Fanti in Doc - Nelle tue mani, ma per l'attore le priorità sono molto chiare ...