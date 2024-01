Fiordaliso e Rosanna Fratello non si tengono e si lasciano andare a confidenze su Morandi e Ranieri

Rosanna Fratello (US Endemol Shine) Al Grande Fratello si sta consumando, ormai da diversi giorni, una sorta di ‘guerra fredda’ tra le due ... (davidemaggio)

Rosanna Fratello (US Endemol Shine) Al Grande Fratello si sta consumando, ormai da diversi giorni, una sorta di ‘guerra fredda’ tra le due ... (davidemaggio)

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Il video con le confessioni All'inizio non andavano d'accordo. Anzi sembravano proprio nemiche. Ma ora tutto è cambiato. Si tratta di Rosanna ... (europa.today)

... Beatrice Luzzi , Federico Massaro ,Fratello , Monia La Ferrera , Anita Olivieri , Paolo ... Sorprese pere Anita Olivieri: la prima potrà rivedere il figlio Paolo , mentre la ...... Beatrice, Paolo ) e cinque new entry ( Federico, Monia,, Sergio, Stefano ) sono i protagonisti dell'affollato televoto per decretare chi dovrà abbandonare definitivamente la Casa....Età, lavoro, Instagram, vita privata, figli, fidanzata, curiosità di Paolo Alberto Tonoli figlio di Fiordaliso del Grande Fratello 2024 ...Forse unite anche dalla passione per la musica, le due passano gran parte del tempo insieme. Le loro vite, però, sono state diversissime. Rosanna, ad esempio, ha avuto un unico grande amore, mentre ...