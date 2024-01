Fino al 19 gennaio chiusura notturna per lavori Via Prato Corazza

(Di lunedì 15 gennaio 2024) “Perdi rifacimento del manto stradale,a venerdì 19, nella sola fascia oraria21.00 – 06.00, Via dirimarrà chiusa al traffico, eccetto il traffico locale e mezzi di soccorso. Gli interventi, eseguiti dal Municipio XV, riguardano il tratto compreso tra Vicolo dial confine con Anguillara. Ringrazio l’Assessore aiPubblici, Gina Chirizzi, il nostro Ufficio Tecnico e l’amministrazione del Comune di Anguillara per la collaborazione”. Così in un comunicato il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. (Com/Red/Dire)

Lutfiye preoccupata per Zuleyha, nelle Anticipazioni di Terra Amara del 162024 L'Altun vuole andarea fondo a questa triste storia : pretende di sapere se è vero che Demir spinse l'ex ...... tra i quali Goldbet, Better, Betfair e William Hill, con Betway che si spingea 1.41. Il ... pronostico e quote delle Final Four di Riyad Leggi i commenti Scommesse: tutte le notizie 15...A seguito delle proiezioni di Arpae relative al possibile sforamento dei valori limite giornalieri del PM10,proseguono in tutta la Regione le misure emergenziali per la qualità dell’aria fino a mercol ...Ecco cosa ci riserva l'episodio di Beautiful in onda lunedì 15 gennaio 2024 su Canale 5: Thomas ha minacciato Brooke