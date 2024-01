“Finisce qui | stop” Grande Fratello | la decisione inevitabile | tutta la comprensione del pubblico

(Di lunedì 15 gennaio 2024) A poche ore dalla nuova puntata deldalla quale uscirà il nome del prossimo eliminato Varrese ne combina un’altra. L’attore è finito sotto i riflettori per un confronto molto accesso che ha scatenato una vera e proprio guerra nella casa oltra alla reazione del. Intanto altre dinamiche si stanno accendendo con ilche nota una certa vicinanza tra Maddaloni e Rosy (nonostante la chef abbia già spiegato di non provare nulla per Marco, ma solo amicizia). >>“Purtroppo se ne va”. La notizia più brutta ale soprattutto per lei. Il dispiacere cala nella casa “Maddaloni sta sempre attaccato a Rosy perché sa che è una pettegola e capo branco con Anita e da lei viene a sapere tutti i movimenti nella casa. E Rosy sta sempre con Maddaloni ...

Antonia, una giovane di 17 anni del Buckinghamshire, si trova ricoverata in ospedale e lotta per la vita dopo aver contratto un ceppo mortale di ... (ilfattoquotidiano)

Roma , 4 gennaio 2024 – Una lite fra coinquilini è finita a coltellate ieri sera a Roma . E’ accaduto in via Giulio Campagnola, in zona Torrenova, in ... (ilfaroonline)

Pubblicato il 12 Gennaio, 2024 Finiti in una enorme fossa , in mezzo alle dune del deserto arabico, i fratelli aquilani Tito e Silvio Totani sono ... (dayitalianews)

... ma a chi vuole intraprenderla mi sento di dire di tenere duro: il cambiamento parte da, da noi ... se una moglie e una madre vuole essere anche una lavoratrice, l'essere multitaskingper ...Stan sale 2 - 1 con un break nel quarto set, male energie e il palleggio falsamente gentile dell'artista d'oltralpe lo avvolge e lo domina. Solo un game per lo svizzero da lì in poi e ...Accanto al palo a cui il padrone l’ha legato e bruciato vivo ci sono mazzi di fiori e una ciotola. Siamo in via delle Croci, pieno centro di Palermo. È qui che è stato torturato Aron, il pitbull morto ...MONTEGRANARO 0 CASTELFIDARDO 0 MONTEGRANARO: Taborda, Diouane, Ruggeri, Capponi (73’ Rozzi), Tissone C. (71’ Pagliarini), Zaffagnini, Cicconetti), Morales (57’Perpepaj), Marilungo (93’ ...