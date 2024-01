Fingiamo sorpresa | l’Ue sarà l’area che soffrirà di più economicamente nel 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen – Ue nelpronta a soffrire ancora, perfino peggio che nel recente passato. Sai che novità, aggiungeremmo noi. A dirlo però in questa occasione sono proprio i “cattivoni” economisti di Davos al World economic forum nella loro relazione annuale, come riportato dall’Ansa. Ue nel, una sofferenza continua Già il 2023, in pratica, è stato un “crescita zero” se non in leggera recessione. Ma perUe ilnon promette scintille, anzi. L’incertezza dominerà, anche grazie alle tensioni geopolitiche e le condizioni finanziarie rigide. Il Pil deleuropeaquello chedi più. Lo dicono proprio a Davos, dove più della metà degli economisti (il 54%) si aspetta un indebolimento quest’anno, mentre il 43% ritiene che sostanzialmente ...

...di certo non facile se perfino Annalisa e Amadeus sono stati colti leggermente di. Ma, ... del primo natodi interessarci solo in questa occasione e in ogni articolo, dal minuscolo ......di certo non facile se perfino Annalisa e Amadeus sono stati colti leggermente di. Ma, ... del primo natodi interessarci solo in questa occasione e in ogni articolo, dal minuscolo ...