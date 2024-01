Filosofia anche per gli studenti degli istituti tecnici e professionali A Verona è boom di iscritti al corso

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 15 gennaio 2024) La transizione dalla scuola al mondo del lavoro è un momento cruciale e spesso fonte di ansia per molti. In questo contesto, emerge l'importanza della, non solo come disciplina scolastica, ma come strumento vitale per affrontare con consapevolezza le sfide della vita adulta. L'articolo .