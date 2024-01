Figli che maltrattano i genitori | in manette due 40enni a Sorisole e Cisano

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nonostante fosse sottoposto al divieto di avvicinamento ai suoi, venerdì sera, 12 gennaio, si è presentato sotto casa loro, come già in passato era accaduto. Quella sera faceva freddo, così la madre, impietosita, gli ha concesso di fermarsi per la notte. P.M., 43enne di, non si è certo fatto pregare. Non avrebbe potuto restare, considerata la misura cautelare disposta dal giudice nell’ambito di un procedimento penale in corso per maltrattamenti nei confronti dei. Ma alla fine l’affetto ha prevalso e l’uomo è stato invitato a restare. Le cose però non sono andate per il meglio: P.M. dopo un po’ ha iniziato ad innervosirsi, a gridare ed ha spaccato l’abbeveratoio della gabbia del coniglio. Così il padre ha chiamato il 112 e sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo Radiomobile di Zogno, che hanno ...