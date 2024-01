Fifa | Premio Fair Play al Brasile per avere indossato una maglia nera contro il razzismo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nel corso deiThe Best a Londra è stato assegnato e consegnato anche il. Quest’anno il riconoscimento è andato alla Nazionale di calcio delper averunainteramente, abbandonando per la prima volta il canonico verdeoro, in segno di solidarietà e lottail. Così il rappresentante della Selecao Cafù: “Quando si parla di inclusione sociale non si può non parlare di sport e di calcio. Stiamo cercando di ottenere il diritto di essere presenti nella società con integrazione e uguaglianza. È giusto utilizzare il calcio come strumento di unione”. SportFace.

Una stagione che passa e che porterà dei riconoscimenti personali per l’anno che andrà in sordina fra poco meno di un mese. Anche per il calcio ... (sportface)

Pep Guardiola ha vinto il premio di the best Fifa men's coach che si assegna questa sera a Londra. Il tecnico catalano era in corsa con gli italiani ... (247.libero)

Tempo di premi e tempo di polemiche. L'occasione questa volta è il Best, i premi che vengono assegnati dalla federazione mondiale ai migliori dell'ultimo anno. La ... Ildi miglior ...Pep Guardiola ha vinto ildi the bestMen's coach che si assegna questa sera a Londra. Il tecnico catalano era in corsa con gli italiani Luciano Spalletti e Simone Inzaghi, cha ha salutato dal palco della ...Lunedì 15 gennaio, in diretta alle 20.30 su Canale 20 e sull’app Fifa+, saranno assegnati 11 riconoscimenti ai migliori giocatori dell’anno nel calcio maschile e femminile. I favoriti sono… Leggi ...Milan Skriniar, in qualità di capitano della Slovacchia ha contribuito alla votazione per il miglior allenatore dello scorso anno solare per i The ...