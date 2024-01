Fiesole | bus in fiamme sulla Faentina Paura Strada interrotta foto

..., Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Approfondimenti Maltempo: Faentina fermata,al posto dei treni..., Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. Approfondimenti Maltempo: Faentina fermata,al posto dei treniFiesole (Firenze), 15 gennaio 2024 – Un pullman per il trasporto locale ha preso fuoco nel comune di Fiesole in via Faentina nei pressi della Querciola. Un incendio spettacolare che ha distrutto il ...I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 16 gennaio 2024, alle 18:30 nel comune di Fiesole in Via Faentina nei pressi della Querciola, per un incendio c ...