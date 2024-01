Ferragni | nuove accuse | nel mirino 11 milioni di follower Account falsi o inattivi

Nel frattempo, tra collaborazioni cancellate eregole per gli influencer , il Pandoro - gate pare ben lontano dallo sgonfiarsi . E, in una nota stampa, ha appena fatto sapere che "in ...La campagna "Pink Christmas" realizzata con Chiara"è stata deludente e ha prodotto una ... Esg e orario lefrontiere di Cristina Casadei Ecco ...Caso Ferragni-Balocco, ok dell’Agcom alle linee guida per il rispetto, degli influencer, del Testo Unico sui servizi di media audiovisivi ...Dopo Amazon, anche Google è in procinto di tagliare posti di lavoro. Il colosso high tech ha annunciato di aver eliminato "alcune centinaia di ruoli" in ciascuna delle sue divisioni hardware, ...