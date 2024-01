Ferragni in montagna | foto di famiglia ma senza Fedez

Chiarapronta a chiarire Intanto l'influencer, incon i due figli, la madre e la sorella, ribadisce in una nota la propria fiducia negli inquirenti e si dice "a disposizione" delle ...Solo poche parole affidate a una nota: Chiararompe il silenzio sul caso del panettone 'Pink Christmas' per cui è indagata dalla procura ...profilo social posta foto con la famiglia in,...Chiara Ferragni, influencer di fama mondiale, ha deciso di prendersi una pausa dalle luci della ribalta. Ha trascorso un weekend in montagna con la sua famiglia, lontano da Milano e dalle polemiche ch ...Chiara Ferragni, influencer di fama internazionale, ha deciso di trascorrere un weekend in montagna, lontano dalle polemiche e dai giornalisti. Questa decisione arriva in seguito allo scandalo legato ...