Ferragnez Verso l’Addio | Arrivano Le Prime Conferme!

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Chiara Ferragni e Fedez sarebber ad un passo dal. Gli indizi di queste ore non lasciano dubbi. Ecco cosa sta succedendo ai! #chiaraferragni #fedez #Recenti sviluppi suggeriscono che lo scandalo Balocco, che ha coinvolto l’influencer cremonese Chiara Ferragni, possa avere ripercussioni significative sulla sua relazione con il marito, la star di Instagram Fedez. Fonti vicine alla coppia hanno rivelato l’esistenza di un’importante disputa coniugale. La Ferragni sembra essere particolarmente contrariata dalla scelta del marito di ingaggiare una polemica con Myrta Merlino, conduttrice di “Pomeriggio Cinque”. Di conseguenza, alcune Instagram Stories in cui il rapper criticava la conduttrice sono state rimosse, presumibilmente su insistenza di Chiara. In un ulteriore sviluppo, la Ferragni ha recentemente condiviso ...

L'associazione dei consumatori ha avviato una azione inibitorial'azienda dolciaria, ... Forfait alla sfilata e "maretta" in famiglia, Merlino non molla iInsomma, il dolce natalizio ...non c'è che dire: aii media piacciono solo se parlano bene di loro. E per questo si ... Sono decenni che al "presente" i più nostalgici rispondono con il braccio tesoil cielo. Viene da ..."Si tratta di una affermazione che dimostra una arroganza senza confini e la totale mancanza di rispetto sia verso i mass media ... loro piacimento solo quando c'è da alimentare il mito dei Ferragnez, ...L'influencer, in piena crisi di consensi e con gli sponsor in fuga, ribadisce che "risponderà esclusivamente a loro, cui conferma la propria fiducia".