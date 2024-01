Fermarmi a 70 anni? Cosa mi piacerebbe fare Mentana | cosa c' è nel suo futuro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Spegne 69 candeline Enrico. Il direttore del Tg La7 fa il compleanno lo stesso giorno di Giorgia Meloni. "Compio 69ma me ne sento 45. Ho lo stesso oroscopo di Giorgia Meloni visto che siamo nati nello stesso giorno? Mi va bene, oggi ci siamo fatti reciprocamente gli auguri via whatsapp, scherzando quando ci incontriamo ci chiamiamo gemello e gemella", racconta ospite di Rai Radio1 a Un Giorno da Pecora. Intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, il giornalista parla del suo. Il prossimo anno, infatti, compirà 70e, tempo fa. Da qui la domanda se a 70potrebbe fermarsi? "È possibile, perché no - ammette - Io però miro a una petizione popolare dei 'fan'.... La verità è che nessuno è insostituibile, bisogna sapere che un giorno devi smettere. Noi ...

Giornata di festa, l’ennesima, per il tennis italiano. Oggi, in quel di Milano, ci sono stati i Supertennis Awards, con ovviamente la Federazione ... (oasport)

Ero solo, non vedevo niente e non potevo", ricorda. "Ho pregato Dio e sono andato avanti ... Ha studiato farmacia, è arrivato in Albania cinquefa, in aereo e con un permesso di soggiorno. ...... con sé la figlia Wendy, di sei, e la cagnolina, è stata sentita dal pm, dagli inquirenti e ... Giulia Lavatura riferisce di avere esitato solo "quando mia figlia ha cercato di. L'avevo ...Blog Calciomercato.com: E ora Quale minuzioso dettaglio verrà passato allo scanner dell’alleanza biancorossonera ai fini di alimentare la strampalata tesi della ...La mente e il volto del programma che riparte il 15 gennaio su Italia 1, celebra un importante traguardo e si racconta a Sorrisi ...