Ferito al culmine di una lite | 19enne finisce in ospedale

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn giovane di origine straniera di 19 anni è statocon un’arma da taglio ad un gluteo pochissimi minuti prima dello scoccare della mezzanotte tra domenica e lunedì. Il fatto è accaduto in via Cervinara a Montesarchio. Le condizioni del, ricoverato in, non sarebbero gravi. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della locale Compagnia. A quanto sembra, da una prima ricostruzione dei fatti il ferimento sarebbe avvenuto aldi unatra alcuni giovani che si trovavano in quel momento nella zona. Il giovane, ascoltato dai Carabinieri, avrebbe dichiarato di non ricordare nulla dell’accaduto e questo certamente non agevola il lavoro dell’Arma. I militari comunque stanno cercando di acquisire testimonianze da chi si ...