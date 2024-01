Fedez scivola su un hater | mostra una sua foto | ma sbaglia persona e su X scoppia una bufera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Cosa è successo? Tutto è avvenuto durante la puntata in cui sono stati ospiti David Parenzo e 'il Gabbrone'. Dopo aver rivangato tutta la faccenda legata all'che aveva preso di mira ledel ...

Il quale risponde con una serie di post su X allo scivolone di. 'Mi sa che abbiamo un problema...', dice Wazza, che avrebbe già provveduto a querelare tal Davidone per aver utilizzato la sua ...ne combina un'altra. Dopo l'attacco ai giornalisti, che lo ha reso protagonista di un botta e risposta con Myrta Merlino , il rapperin un'altra gaffe. Accade durante la puntata di ...Nel corso di una puntata di "Muschio Selvaggio" il rapper ha attaccato un utente che lo aveva insultato. Ma lo scatto che ha mostrato era di un'altra persona.Fedez a caccia di un utente che lo ha insultato. Il rapper mostra la foto di tale 'Davidone' e lo invita a rendere noto nome e cognome. Le parole di Fedez, durante la puntata di Muschio Selvaggio in c ...