Fedez sbaglia hater | “Ti vengo a prendere” Ma è la persona sbagliata

(Di lunedì 15 gennaio 2024)è rimasto da solo a Milano mentre Chiara Ferragni, travolta dalla bufera sul caso pandoro è scappata in montagna con i figli. Nel frattempo è uscita una nuova puntata di Muschio Selvaggio, dove il rapper va a caccia di un utente che lo ha insultato. Il rapper mostra la foto di tale ‘Davidone’ e lo invita a rendere noto nome e cognome. Le parole di, durante la puntata di Muschio Selvaggio in cui sono ospiti David Parenzo e Gabrone, rimbalzano su X. Ed è bufera. La foto, infatti, mostra un altro utente, un tifoso dell’Inter notissimo in quello che lo stessodefinisce il ‘Twitter calcio’. L’utente in questione, a cui ‘Davidone’ avrebbe sottratto la foto, è identificato dal nickname Wazza. “Mi sa che abbiamo un problema… Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la ...

Lo stesso discorso vale per Chiara Ferragni : " Non so quante voltemi ha attaccato e ha ... Ecco perché " la riforma della giustizia è fondamentale perché qualunque lavoratore sepaga, ...Quante volteha polemizzato con me Ma il problema dell'Italia non è Chiara Ferragni. Ci sarà ... Se il giudice, non risponde dei suoi errori; chi risponde della libertà e della vita delle ...Fedez durante Muschio Selvaggio ha minacciato un hater mostrando pubblicamente la sua immagine, peccato che sia l'uomo sbagliato: il caso di ...Durante una puntata di 'Muschio selvaggio' il rapper addita al suo pubblico un hater, ma la foto mostrata appartiene a un'altra persona ...