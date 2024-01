Fedez parla di sesso anale | la telefonata in diretta a Chiara Ferragni | «Amore preparati | stasera non mangio»

Come sta Chiara Ferragni dopo caso Balocco? Di recente l'imprenditrice digitale è stata multata per pratica commerciale scorretta in seguito ... (tvpertutti)

Myrta Merlino Un personaggio noto che si lamenta di paparazzi e giornalisti sotto casa è fastidioso di per sè, lo è ancor di più se a farlo è, in ... (davidemaggio)

Il caso di Chiara Ferragni nella giornata di oggi è stato affrontato ben due volte a Pomeriggio Cinque, in apertura e in chiusura di puntata. Per la ... (biccy)

Mentre Selvaggia Lucarellidi maretta tra i due , Chiara fa un gesto eclatante che non è ... taggando Valentina al posto di. Insomma, difficile credere che un'esperta social come Ferragni ...Passando al setaccio il profilo di Chiara Ferragni, il dato finalechiaro. Tenendo in ... la finanza avverte Ferragni: il segnale da allarme rosso Diversa la situazione di, il rapper e ...Durante il suo podcast Muschio selvaggio,Fedez si è scagliato contro un hater che aveva fatto ironia sul suo tumore. Il rapper ha mostrato la foto di un uomo credendo si trattasse dell’hater, ma si è ...Nuova polemica tra Fedez e gli utenti di X, ma stavolta il rapper potrebbe aver preso uno scivolone non da poco. Un utente tifoso dell'Inter, nickname Wazza, ha infatti postato il video di ...