Fedez mostra un hater in foto | “Questa è la sua faccia di c***o” Ma sbaglia persona video

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Scivolone didurante la puntata di Muschio Selvaggio con ospite David Parenzo. L’artista hato ladi un, chiamandolo Davidone col quale avrebbe su X una polemica. “è la tuada c…o, quando avrai i coglioni di mettere anche nome e cognome, potrai identificarti come uomo”. Ma lata danon è quella del presuntobensì quella di @WazzaInter, il cui volto è statoto erroneamente: “Grazie– ha commentato Wazza – che non verifica le fonti, e mi mette alla pubblica gogna”. Dopo qualche ora, il canale YouTube del podcast ha oscurato il pezzo della puntata “incriminato”. Wazza ha inoltre scritto su X: “Meme a parte ragazzi ...

