Fedez mostra la foto di un hater del figlio Leone | ma sbaglia persona

Leggi su tg24.sky

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Non sono rare le sue liti con gli, in modo particolare con quelli che hanno attaccato il. Questa volta peròè caduto su una gaffendo ladi unache in realtà non era quella giusta. La vicenda è un po’ complessa e si è svolta in diretta durante l’ultima puntata del podcast Muschio Selvaggio. Il rapper e conduttore ha preso il cellulare per far vedere l’immagine di unche sui social si fa chiamare Davidone, che però per il suo profilo usa ladi Wazza, un tifoso dell’Inter molto popolare su X. Lo sfogo diè partito dall’episodio che ha visto protagonista il, insultato quando, in occasione della partita Milan- Frosinone, è sceso in campo ...