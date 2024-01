Federico Garré muore a 25 anni | il calciatore aveva giocato anche nella Sampdoria | il cordoglio del calcio

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il mondo delè stato colpito da una notizia tragica: la scomparsa diGarrè, ex terzino classe 1998, un talento cresciuto nelle giovanili dellae poi impegnato con il Serra Riccò e il Crocefieschi. La notizia è stata confermata dal Busalla, suo ex club. Il Busallaha espresso il propriocon un commovente messaggio: “È con il cuore pesante che diciamo addio a, un compagno di squadra straordinario che non giocava più con noi da due. Sebbene il tempo abbia separato il suo percorso dal campo, il suo impatto sul nostro club e nelle nostre vite è indelebile.portava con sé un sorriso contagioso e una passione per ilche ci ha arricchito per. ...