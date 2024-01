Farwest | alle 21 20 su Rai 3 | ospiti e anticipazioni di lunedì 15 gennaio 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Uno degli impianti che più ha fatto discutere, la pista da bob per le Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026. Chi vuole davvero quella pista? A cosa servirà? "" - il programma di Salvo ...

Ai blocchi di partenza Salvo Sottile, con il suo programma "Farwest" , in onda su Rai 3 ogni lunedì , in prima serata, dal 27 novembre . Un viaggio ... (247.libero)

Farwest alle Video su : Farwest alle

Chi vuole davvero quella pista A cosa servirà "" - il programma di Salvo Sottile in onda lunedì 15 gennaio21.20 su Rai 3 - ha ricostruito tutta la storia, anche grazie a una lettera ......equiparano i content - creator a tutti gli altri professionisti della Comunicazione soggetti...l'approvazione delle Linee Guida ( qui il testo del comunicato ufficiale) come la 'fine del...Ciò che Enrico Brignano è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna L’attore e showman se lo chiede nello spettacolo teatrale ...In Serbia ora