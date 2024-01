Fantasanremo 2024 | le dritte per vincere o provarci! nella gara social più divertente

(Di lunedì 15 gennaio 2024): se vi state chiedendo cos’è, come funziona, come si vince e cosa si vince (niente!), leggete qui. Mentre scatta il conto alla rovescia per Sanremoin onda dal 6 al 10 febbraio, partono i correlati più divertenti. Le visioni di gruppo, certo. Ma soprattutto, il, il gioco associato allacanora guidata da Amadeus. Con il suo regolamento, la sua classifica, i punti, la lega… Una competizione ormai immancabile e famosa (quasi) quanto l’evento. L’anno scorso erano iscritte più di quattro milioni di squadre e quest’anno probabilmente saranno anche di più. Per chi vuole farsi coinvolgere dal gioco più, Amica propone un ripasso delle ...

Credit: @via Instagram " Nella foto in alto un post ironico realizzato dai creatori del Fantasanemo Gli amici per anni si sono ritrovati in un bar per giocare a quello che può essere ...Sanremo, Rai cambia i palinsesti Meno di un mese alla messa in onda della nuova edizione del ...in gara hanno presentato il titolo delle loro canzoni e cresce la frenesia per il, che ...Fantasanremo 2024: c'è tempo fino al 5 febbraio per scegliere i 5 cantanti e comporre la squadra. Come funziona e... come si vince ...L’ex Gladiatore sarà il super ospite della terza serata, in onda l’8 febbraio. Arriverà direttamente dal set del suo ultimo film, l’ironia di Fiorello: “Tutto a sue spese” ...