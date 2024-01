“Faccia da ca***” Fedez all’attacco sui social ma il post si rivela un autogol | il rapper nella bufera

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Continua la discesa dei Ferragnezconsiderazione e nel consenso del pubblico italiano. Questa volta a fare il pasticcio è. Ilmostra la foto di un presunto hater durante la conduzione del suo podcast, Muschio Selvaggio. “Il prossimo che vado a pigliare è questo Davidone…”, dice mostrando la foto di un utente che ha gioito per la malattia che ha colpito il. “Quando ci metterai nome e cognome…”, dice. “Io andrò dalla famiglia di Davidone, dalla fidanzata di Davidone, dal datore di lavoro di Davidone…”. La foto, in realtà, è di un altro utente, identificato su X dal nickname “Wazza”, il quale hai poi replicato: “Se non reggi la gogna mediatica devi renderti conto che fai una cosa gravissima”.Leggi anche: La bambola di Chiara Ferragni: “Tutti i profitti in beneficenza? ...

Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la suada**o, ma la mia". Durante l'ultima puntata di 'Muschio Selvaggio', Fedez ha dichiarato: Ho una battaglia con ...È illegale Non me ne frega un**o. Se avessi saputo chi sono queste persone, avrei denunciato e basta'. Da qui l'attacco a Davidone con la foto sbagliata : 'Il prossimo che vado a pigliare è questo Davidone…'. La clamorosa gaffe del rapper milanese è costata cara a Wazza, noto tifoso scambiato per l'hater: "C'è chi non regge il peso della pubblica gogna.. mi muoverò nelle sedi opportune, sono molto turbato".