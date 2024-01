Fabio Fazio segue le orme di Maurizio Costanzo | l’arrivo a Mediaset con Maria De Filippi

Leggi su donnapop

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una coppia d’eccezione, composta daDe, sarà alla guida di uno specialededicato a, in occasione del primo anniversario della sua scomparsa avvenuta il 24 febbraio 2023. Lo speciale, in programma prossimamente su Canale 5 in seconda serata, vedràe Deripercorrere la lunga e...