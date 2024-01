F1 | Toto Wolff rinnova con la Mercedes | “Qui mi trovo bene | pronto ad affrontare le sfide che ci attendono”

(Di lunedì 15 gennaio 2024)hato il proprio contratto con lafino al 2026. “La cosa più importante è che noi tre (e gli altri due azionisti, Daimler e Ineos, ndr) abbiamo fiducia l’uno nell’altro. In quanto azionista, desidero il miglior ritorno sull’investimento. E per questo bisogna vincere” ha dichiarato il team principal del team di Brackley, la cui avventura è iniziata nel 2013 e che ora possiede anche il 33% delle azioni.ha poi parlato dell’accordo per il prolungamento per altri tre anni: “Se mai sentissi che qualcuno può fare questo lavoro meglio di me non esiterei a lasciare la posizione. Ho persone intorno a me che riescono a parlarmi con franchezza, ma alla fine abbiamo deciso di continuare insieme. Mi...

Il 2023 non è stato un anno facile per Lewis Hamilton costretto a lottare con una monoposto molto complicata che, come ammesso dal team principal Mercedes, cambierà filosofia in vista ...Toto Wolff è tornato a parlare dell'inchiesta FIA per conflitto di interessi che ha stravolto l'immagine sua e di sua moglie Susie.Toto Wolff ha firmato un nuovo contratto triennale con la Mercedes che lo manterrà nel ruolo di team principal fino al termine della stagione 2026. L'austriaco ricopre questo ruolo da un decennio, da ...