F1 | Alpine presenterà nuova monoposto il 7 febbraio | Mercedes il 14

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Si attendono le date ancora di quattro scuderie ROMA - Si va completando il calendario delle presentazioni delle nuovedi Formula Uno per il Mondiale 2024. Le ultime nell'ordine a comunicare ...

Si attendono le date ancora di quattro scuderie ROMA - Si va completando il calendario delle presentazioni delle nuove monoposto di Formula Uno per ... (ilgiornaleditalia)

Le ultime nell'ordine a comunicare le date sonoe Mercedes. La scuderia francese ha annunciato per il 7 febbraio il lancio delle vetture con cui prenderà parte non solo al campionato di ...Aston Martin Racingla sua nuova monoposto per il Mondiale 2024, il prossimo 12 febbraio.Mercedes 14 Febbraio Ferrari 13 Febbraio McLaren 14 Febbraio Aston Martin 12 Febbraio7 ...