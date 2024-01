Ex Ilva | nessuna interruzione gas a breve | governo tratta con AM

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (askanews) –delle forniture di gas da parte di Snam neltermine per l’ex. La società che distribuisce il gas e con cui Acciaierie d’Italia ha un debito che si aggira intorno ai 200 milioni di euro, secondo le ultime indicazioni ufficiali fornite dall’ad, Stefano Venier, continuerà, a quanto si apprende, ad erogare il combustibile necessario a mandare avanti gli stabilimenti, in attesa degli sviluppi di questi giorni e dunque nonostante quanto consentito dall’ultimo pronunciamento del Tar della Lombardia sul ricorso presentato da Acciaierie d’Italia. Quest’ultima chiedeva di prolungare la sospensione della decisione di Arera che consentiva di interrompere la distribuzione della fornitura di gas per il mancato pagamento delle bollette. Il Tar della Lombardia il 30 ...