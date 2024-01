Ex Ilva | il Tar della Lombardia dà ragione a Snam | può staccare il gas alla fabbrica oberata dai debiti Ma Acciaierie d’Italia annuncia ricorso

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Il Tarha respinto ilpresentato da(Adi), decretando cheha la facoltà di sospendere l’erogazione del gas all’exa causa del mancato pagamento delle bollette, pari a un debito di 109 milioni di euro. I giudici lombardi hanno respinto al mittente la richiesta avanzata da Adi di prorogare la sospensionefornitura decisa dsocietà energetica lo scorso 8 novembre. «Non si può continuare a far gravare sulla fiscalità generale, che sostiene la spesa per il servizio di default trasporto (come rilevato da Arera), parte dei costi indispensabili per lo svolgimento dell’attività di impresaricorrente», si legge nell’ordinanza del Tar. «Impugneremo al ...

mercoledì è il termine fissato per una chiusura consensuale del rapporto in modo da evitare il contenzioso legale. Per arrivare ad una definizione ... (noinotizie)

mercoledì è il termine fissato per una chiusura consensuale del rapporto in modo da evitare il contenzioso legale. Per arrivare ad una definizione ... (noinotizie)

E' quanto si apprende dopo il rigetto del ricorso aldella Lombardia dell'ex -di Taranto nei confronti della delibera dell'Arera che aveva disposto lo stop alle forniture. Oltre al fatto ...Non sono previste per ora interruzioni di gas ad Acciaierie d'Italia. E' quanto si apprende da fonti vicine al dossier dopo il rigetto del ricorso aldella Lombardia dell'ex -di Taranto nei confronti della delibera dell'Arera che aveva disposto lo stop alle forniture. Oltre al fatto che Acciaierie d'Italia ha annunciato il ricorso al ...TARANTO - Dopo il recente rigetto del ricorso al Tar della Lombardia da parte dell'ex-Ilva di Taranto contro la delibera dell'Arera che aveva disposto lo stop alle forniture di gas, fonti vicine al do ...MILANO (Reuters) - Il Tar della Lombardia ha dato il via libera alla sospensione delle forniture di gas alla ex Ilva. Il tribunale ha respinto il ricorso della società, oggi Acciaierie d'Italia (Adi) ...