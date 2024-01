Evasione dai domiciliari e spaccio di droga | due uomini finiscono in carcere

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Tra la sera del 13 gennaio e l’alba del 14 gennaio i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bergamo hanno eseguito due ordini di carcerazione: il primo nei confronti di un 38enne boliviano, residente a Bergamo, pregiudicato, condannato perdagli arrestiai quali era stato precedentemente sottoposto. Il secondo nei confronti di un 33enne russo, senza fissa dimora, pregiudicato, condannato per diversi furti e per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente, commessi in provincia di Trieste nel 2021. Il predetto, all’atto del rintraccio, aveva con sé uno zaino con all’interno degli arnesi atti allo scasso, che venivano opportunamente posti sotto sequestro. Entrambi sono stati condotti nella casa circondariale di Bergamo: il primo sconterà la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, il ...