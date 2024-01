Europei Pallanuoto maschile | Italia sconfitta dalla Spagna 4-7

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Niente finale per il titolo e, come nel caso della Nazionale femminile, appuntamento con il pass olimpico che si spera sia solo rinviato. Il Settebello ieri è stato sconfitto nettamenteper 7-4 all’interno di una partita in cui non è mai riuscito ad entrare pienamente in gara. Insomma, si sono rivisti i fantasmi della batosta che gli azzurri avevano subito durante la fase a gironi per mano dell’Ungheria, gara persa 10-5. Adesso li attende comunque la finale per il terzo posto, che li vedrà affrontare la Croazia, anch’essanazionale magiara che invece incrocerà lain finale domani. Facciamo dunque il punto della situazione per glidi...