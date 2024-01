Europee | Zampa Pd | ' Schlein candidata in tutte le circoscrizioni? Sarebbe un errore | una presa in giro'

Nel Pd si continua a parlare della possibile candidatura di Elly Schlein alle, Sandra- senatrice dem - in un'intervista a Qn ha commentato l'ipotesi che la segretaria del partito si possa candidare capolista in tutte le circoscrizioni. "Una candidatura in ogni ...Inforcano il sacro vessillo delle quote rose e pretendono uno scranno blindato alle. Lo ... non lei"; Sandrache vuole che siano valorizzate "le parlamentari uscenti". Tutte a pretendere ...L'auspicio del senatore Verini perchè "non serve stare in Parlamento per fare la leader". Mentre Zampa si aggiunge al malumore delle donne dem: ...Se hai un gatto lo sai bene: con la lettiera non si scherza. La scelta è importante e può influenzare significativamente la vita quotidiana tua, del tuo gatto e anche del nostro Pianeta. Questo perché ...