Europee | Tajani | ' Meloni? Candidarsi non è scandalo | ma toglie tempo a governo' **

Il dialogo è aperto, per lui si studia una candidatura alle, ma il leader della Lega, prima ... "Nel programma di governo non c'è dice AntonioIl Parlamento è sovrano, ma non sono ...Ed è una marcia di avvicinamento all'evento il tour del segretario nazionale Antonio(foto) ...la quale ci prepariamo alle prossime amministrative ma anche e soprattutto alle elezioni. ...Oggi festeggiamenti in famiglia con gli impegni che incombono. C’è l’escalation della crisi nel Mar Rosso, venerdì il giurì d’onore su richiesta di Conte e le Regionali. E il 20 e 21 volerà in Turchia ...Al congresso in Calabria Tajani pungola l’orgoglio azzurro: "L’erede del Cav Non c’è, siete tutti voi" ...