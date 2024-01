Europee | Schlein vicina alla scelta | il Pd in cerca della sua identità

È rivolta contro l’ipotesi Schlein capolista alle Europee . Candidatura o non candidatura, questo il problema, grosso come una casa, anzi come una ... (secoloditalia)

Nel Pd si continua a parlare della possibile candidatura di Ellyalle, Sandra Zampa - senatrice dem - in un'intervista a Qn ha commentato l'ipotesi che la segretaria del partito si possa candidare capolista in tutte le circoscrizioni. "Una ...... componente della segreteria del Pd , in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato della possibilità che la segretaria Ellysi candidi in tutte le circoscrizioni alle elezioni. "...Si aggiornano a oggi, lunedì 15 gennaio 2024, i sondaggi politici. Chi voterebbero e cosa ne pensano di Meloni e Schlein.Il PD di Elly Schlein non convince con la svolta a sinistra e la segretaria è stata costretta al ritiro a Gubbio.