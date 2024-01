Europee | Richetti | ' Cottarelli pronto a correre? Azione e +Europa ci sono'

'Valutiamo caso per caso situazione e profilo dei candidati', spiega il capogruppo alla Camera. Una bocciatura per il campo largo a sinistra, metre lo sguardo è rivolto alleNon sono ancora arrivate, ma dettano forme e parole, le amministrative prossime venture. C'è chi, come il vicepremier e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, vede rosa ('...... definendolo "inconsistente' nelle sedie accusandolo di aver accettato un "pacco di ... Infine, il Capogruppo di Azione alla Camera Matteoha espresso critiche nei confronti dell'...Isabella Rauti, sottosegretario alla Difesa, ha recentemente discusso il cambio di passo del governo negli scenari internazionali e sul fronte della sicurezza. Ha sottolineato l'importanza di una dife ...Il parlamentare di Azione critica il voto Dem sulle armi al Paese di Zalewsky "Strizzano l’occhio ai grillini. Qui è in gioco la democrazia di tutta Europa".