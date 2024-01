Europee | Cottarelli | ' candidarmi? Se me lo proponessero ci penserei'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - Una candidatura alle prossime? "Ho sempre detto che non escludo niente, al momento non ho preso nessuna decisione né mi è stata fatta nessuna proposta. Se mi venisse fatta ci”. Lo afferma Carloai microfoni di 'Non Stop News' su Rtl 102.5.