Europee | bozza dl | in Italia si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Leggi Anche Elezioni, Schlein: 'La mia scelta prescinde da quella di Meloni' Leggi Anche Il 2024 è l'anno delle elezioni: ecco come funzionano In particolare, nelle 'disposizioni in ...

Leggi Anche Elezioni, Schlein: 'La mia scelta prescinde da quella di Meloni' Leggi Anche Il 2024 è l'anno delle elezioni: ecco come funzionano In particolare, nelle 'disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale', si legge: 'All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'......nelladi un decreto legge in materia elettorale che dovrebbe approdare al Consiglio dei ministri di domani . Stessi giorni e orari valgono in caso di contemporaneo svolgimento dellecon ...Noi e i nostri 172 partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per ...Utilizziamo i cookie sul nostro sito Web per offrirti l'esperienza più pertinente ricordando le tue preferenze e ripetendo le visite. Cliccando su "Accetta tutti", acconsenti all'uso di TUTTI i cookie ...