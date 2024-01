Errato conferimento dei rifiuti | nel 2023 a Latina 2000 controlli e quasi 200 sanzioni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gennaio, 2024 NelABCha potenziato l’attività di controllo e vigilanza per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato die della mancata differenziazione dei materiali. Sono stati oltre duemila ieffettuati dagli Ispettori Ambientali e 177 le contravvenzioni elevate anche con l’ausilio delle foto trappole. L’attività di controllo si è concentrata soprattutto sulle aree più critiche del territorio comunale in cui il fenomeno della “migrazione dei” si è intensificato a seguito dell’estendersi del nuovo servizio di raccolta porta a porta. Delle 177elevate nel(di cui 17 indirizzate ad utenze non domestiche) il 60% ha riguardato i residenti e il restante 40% utenti non residenti ...

