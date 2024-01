Errani-Hunter oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Sarase la vedrà contro Stormnel primo turno degli(cemento outdoor). Debutto non agevole per la romagnola. La beniamina di casa, infatti, è galvanizzata dopo aver portato a casa tre buone partite nelle qualificazioni. Un solo precedente tra le due tenniste, risalente al giugno del 2021. In quell’occasione si disputava l’incontro inaugurale delle qualificazioni di Wimbledon, con la giocatrice oceanica che riuscì ad imporsi in rimonta.può vantare un ranking decisamente migliore rispetto ad, classificata alla posizione numero 179 della classifica mondiale. I bookmakers, tuttavia, sono concordi nell’attribuire i favori del pronostico all’a. In palio per la vincitrice c’è un secondo turno molto ...

