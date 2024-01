Ereditiera austriaca riceve 25 milioni | “Non li terrò per me | aiutatemi a redistribuirli”

Leggi su velvetmag

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Una giovaneaustro-tedesca, Marlene Engelhorn, 31 anni, sta facendo parlare di sé nel suo paese per una scelta controcorrente che a molti è apparsa stravagante ma ad altri molto generosa e lodevole. Ha deciso di rivolgersi a un gruppo di cittadini comuni per stabilire in quali direzioni e a chi regalare gran parte della fortuna avuta in eredità dopo la scomparsa di sua nonna, ossia 25di euro. Marlene è discendente di Friedrich Engelhorn, il fondatore dell’azienda chimica e farmaceutica tedesca Basf. La giovane donna ha inviato a 10mila persone, selezionate a caso in Austria, una lettera, chiedendo loro di completare un sondaggio. Tra coloro che lo completeranno, lei restringerà poi il campo a 50 persone di diversa estrazione sociale, che a suo giudizio rappresenteranno la popolazione. A quel punto potrà ufficializzare la formazione ...