Ereditiera austriaca donerà parte della sua eredità a sconosciuti

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Marlene Engelhorn, erede dell’impero farmaceutico tedesco BASF, ha annunciato a Vienna chela gransua fortuna, 25 milioni di euro, per restituirli alla società e stimolare così un dibattito sull’imposta di successione – che nel suo Paese non esiste. La 31enne ha spiegato nel corso di una conferenza stampa che attraverso la sua iniziativa vuole sensibilizzare la società affinché veda come “naturale” che la ricchezza sia distribuita in modo da avvantaggiare tutti e non solo i più ricchi. Secondo alcune stime, i 25 milioni di euro rappresentano circa il 90% del patrimonio dell’, da sempre impegnata in progetti per il sociale. “Se i politici non fanno il loro lavoro e non ridistribuiscono, allora devo ridistribuire io stessa la mia ricchezza”, ha spiegato nella sua dichiarazione ...