Erdogan stringe le maglie e trasforma sempre di più la Turchia | l' ultima decisione forte

Leggi su iltempo

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Santa Sofia da oggi torna a pagamento, ma solo per i turisti, mentre i musulmani possono continuare a pregare «gratis» all'interno di uno dei monumenti simbolo della città di Istanbul. Laè stata presa dal ministro del Turismo turco, Mehmet Nuri Ersoy: per entrare nella Basilica simbolo dell'impero romano d'Oriente convertita in moschea da, ci saranno due file separate, una per i fedeli musulmani per i quali l'ingresso rimarrà gratuito, l'altra per i turisti che dovranno pagare un biglietto del costo di 25 euro. Il ministro turco ha giustificato lacome necessaria «per smaltire le lunghe code all'ingresso» e garantisce che il provvedimento ha avuto il via libera dell'Unesco, che riconosce Santa Sofia come «patrimonio dell'umanità». Una divisione che ha costretto il ministero turco a operare dei ...