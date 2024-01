ENRICOMINCIO DA ME | SU RAI2 IL MATTATORE È ENRICO BRIGNANO TRA RISATE E RIFLESSIONI

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Ciò cheè diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna? L’attore e showman se lo chiede nello spettacolo teatrale “da me”, in onda lunedì 15 gennaio alle 21.20 su. Proprio per tentare di capire cosa lo ha condotto dove è ora,fa un viaggio nel tempo e nello spazio, ritrovando vecchie conoscenze, brani storici della sua comicità, strane figure e bivi che si ritroverà davanti e che gli faranno imboccare strade diverse da quelle già percorse. Tra i suoi pezzi forti e le nuove situazioni comiche introdotte, l’artista riuscirà a destreggiarsi di fronte al critico più esigente della sua vita: non sua madre, ma sé stesso. Sul palcoscenico sarà accompagnato da acrobati, da musiche oniriche e ...

Stasera, lunedì 15 gennaio 2024, su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 va in onda Enrico mincio da me, lo spettacolo teatrale di Enrico Brignano , in ... (ascoltitv)

Enrico Brignano sucon uno dei suoi spettacoli 'da me' Lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento in prima serata sucon 'da me ', lo show con ...Enrico Brignano sucon uno dei suoi spettacoli 'da me' Lunedì 15 gennaio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento in prima serata sucon 'da me ', lo show con ...Programmi tv / “Tango”, alle 00.15 su Rai 2: ospiti e anticipazioni di martedì 16 gennaio 2024 Programmi tv / “Enricomincio da me”, alle 21.20 su Rai 2 lo show di Brignano: ospiti e anticipazioni di ...Ciò che Enrico Brignano è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna L’attore e showman se lo chiede nello spettacolo teatrale ...