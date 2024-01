Enricomincio da me su Rai2 con Enrico Brignano | ospiti e scaletta

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Stasera, lunedì 15 gennaio 2024, su Rai 2 in prima serata alle ore 21,20 va in ondada me, lo spettacolo teatrale di, in cui il comico romano riflette ironicamente sul suo percorso artistico. Ladello spettacolo è stata la seguente: Introduzione Il viaggio nel tempo Il rapporto con la famiglia Il rapporto con la moglie Il rapporto con i figli Il rapporto con il lavoro Il rapporto con la musica Il rapporto con la politica Il rapporto con la societàdello spettacolo Durante lo spettacolo,ha ospitato diversi amici e colleghi, tra cui: Gabriele Cirilli, Gianluca Mech, Francesco Gabbani, Giorgia e I Gemelli di Guidonia.