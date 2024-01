Enricomincio da me | alle 21 20 su Rai 2 lo show di Brignano | ospiti e anticipazioni di lunedì 15 gennaio

... un segno del destino o un colpo di fortuna L'attore e showman se lo chiede nello spettacolo teatrale "da me", in onda lunedì 15 gennaio21.20 su Rai 2. Proprio per tentare di ...... un segno del destino o un colpo di fortuna L'attore e showman se lo chiede nello spettacolo teatrale "da me", in onda lunedì 15 gennaio21.20 su Rai 2. Proprio per tentare di ...Ciò che Enrico Brignano è diventato è stato il frutto consapevole delle scelte fatte, un segno del destino o un colpo di fortuna L’attore e showman se lo chiede nello spettacolo teatrale ...Enricomincio da me è l’appuntamento speciale che Rai 2 offre nella prima serata di lunedì 15 gennaio 2024 con Enrico Brignano, il celebre comico italiano. In questo nuovo spettacolo, Brignano si immer ...