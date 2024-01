Ennesima follia Ue | vanno rottamate pure le auto riparabili

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 15 gennaio 2024) È proprio il caso di dirlo: dalle parti di Bruxelles le follie a tinte green non conoscono limite. Anzi, è proprio nel momento in cui si pensa di aver raggiunto l’apice della stupidità e della prepotenza che gli eurocrati decidono di stupire tutti e tirare fuori dal cilindro una nuova incredibile trovata. L’ultima in ordine di tempo riguarda ancora una volta lemobili. Come se per i vessati cittadini europei non fosse già abbastanza la direttiva che impone lo stop ai motori a combustione a partire dal 2035. Evidentemente no. Non è sufficiente. Adesso l’Ue pretende anche di imporre la rottamazione forzata di quei veicoli che considera obsoleti. Ebbene sì, il genio creativo dei burosauri europei si accinge a partorire l’ennesimo tragicomico regolamento, attraverso cui stabilire dall’alto se un determinato veicolo può ancora essere riparato, opse ...