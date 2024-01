Enna | sequestrati 14 terreni a persona che dichiarava redditi irrisori

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Pubblicato il 15 Gio, 2024 La Guardia di Finanza di Nicosia ha sequestrato n. 14per un estensione di oltre 84.000 mq ad unaresidente a Troina (EN), su disposizione della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Caltanissetta. Il provvedimento è stato adottato in seguito alla richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale diche aveva delegato le Fiamme Gialle ad eseguire specifiche indagini su un soggetto resosi responsabile di numerosi reati di natura economica e, in particolare, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche, culminate con il suo arresto nel 2022. Nel corso degli accertamenti, i finanzieri hanno poi rilevato e segnalato all’Autorità Giudiziaria una considerevole sproporzione, pari ad oltre € 400.000,00, tra i numerosi acquisti ...

...inoltre recuperati e restituiti ad RFI circa 120 kg di rame trafugato da infrastrutture ferroviarie mentre circa 8 tonnellate di metalli misti e rifiuti speciali pericolosi sono statiad ...Nel complesso dell'indagine sono staticirca 180 grammi di cocaina, 500 grammi di ...di circolazione che fanno parte di un grosso lotto rubato in bianco nel 2014 alla motorizzazione diUn soggetto resosi responsabile di numerosi reati e, in particolare, di truffa aggravata per il conseguimento di erogazione pubbliche ...La Guardia di Finanza di Nicosia ha sequestrato 14 terreni per un estensione di oltre 84 mila metri quadri ad una persona residente a Troina. Il provvedimento è stato disposto dalla Sezione Misure di ...