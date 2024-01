Emma Maria Mazzenga | record mondiale a 90 anni

(Di lunedì 15 gennaio 2024) Nuovo straordinarioneldi atletica indoor a Padova.a 90ha stabilito unnei 200 metri piani nella categoria W90.rientrava dopo 4 mesi di stop per una frattura: la sua forma e la sua voglia di tornare a competere hanno avuto la meglio ed è tornata in pista più decisa e convinta di prima. L’atleta novantenne ha addirittura migliorato il precedente risultato della canadese Olga Koteko di 60? 72. stabilito nel 2010. Un risultato strepitoso che stabilisce un nuovo primato italiano. Ha corso i 200 metri piani in 54.47. Le parole diQueste le parole didopo lo storico primato: «Sono stata a casa una settimana ...

Mazzenga a 90 anni ha stabilito un record nei 200 metri piani nella categoria W90.rientrava dopo 4 mesi di stop per una frattura: la sua forma e la sua voglia di tornare a competere ...PADOVA - Emma Maria Mazzenga ha stabilito un nuovo straordinario record del mondo di atletica indoor a Padova. L'atleta all'età di 90 anni e dopo 4 mesi di stop per una frattura, è riuscita a superare ...