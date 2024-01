Emergenza in tilt | 60% ambulanze in coda davanti ai pronto soccorso

(Di lunedì 15 gennaio 2024) (Adnkronos) – L’ondata di Covid e influenza, nell’ultimo mese, ha mandato in, con migliaia di pazienti in attesa e file difuori un po’ in tutt’Italia. “I sistemi 118 sono strangolati dalla ormai permanente amputazione funzionale delle, in alcuni casi sino al 60% ed oltre delle flotte, che restano incolonnate per ore ed ore sulle rampe dei. Levengono usate come ‘posti letto temporanei’, in attesa della presa in carico ospedaliera”. Lo segnala all’Adnkronos Salute Mario Balzanelli, presidente nazionale Sis118. “Rischiamo di passare da barellopoli a barellandia, con disagi sempre maggiori e un aggravio di costi. Eppure i rimedi ci sono, vanno attuati”. Intanto, va sgombrato il campo ...

L'ondata di Covid e influenza, nell'ultimo mese, ha mandato ini pronto soccorso, con migliaia di pazienti in attesa e file di ambulanze fuori un po' in tutt'...porte' del sistema dell', ......(Adnkronos) – L'ondata di Covid e influenza, nell'ultimo mese, ha mandato in tilt i pronto soccorso, con migliaia di pazienti in attesa e file di ambulanze fuori un po' in tutt'Italia. "I sistemi 118 ...